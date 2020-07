Dalla Germania: Sancho preferisce il Liverpool al Manchester United

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Kicker, Jadonpreferirebbe ilal ManchesterIl Borussiaha respinto una mega offerta dai Red Devils da quasi 100 milioni di euro per il calciatore calciatore inglese, di origini trinidadiane. A questo punto – continua l’autorevole quotidiano tedesco- aumentano le probabilità di permanenza di Jadon Sancho a Dortmund per almeno un altro anno, in modo da trovare un accordo con il Liverpool in vista della prossima estate.