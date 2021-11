Dalla Germania: riduzione dello stipendio per i giocatori non vaccinati del Bayern Monaco

Tiene bianco in casa Bayern Monaco la questione dei giocatori non vaccinati al Covid. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club bavarese avrebbe deciso di ridurre gli stipendi ai giocatori in isolamento che non si sono sottoposti al vaccino anti Covid. Come già successo per due volte a Joshua Kimmich, gli altri calciatori non vaccinati sono Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance.

Foto: Twitter Bayern Monaco