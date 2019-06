Dalla Germania: retroscena Hummels, ha rifiutato lo United per tornare al Dortmund

Pochi giorni fa Mats Hummels è tornato ufficialmente al Borussia Dortmund, ma dalla Germania arriva un interessante retroscena di mercato: per riabbracciare il club giallonero, il difensore classe ’88 ex Bayern ha rifiutato un’importante offerta del Manchester United, che aveva messo sul tavolo un ingaggio più alto di quello che percepirà a Dortmund. Hummels ha però rifiutato il trasferimento all’Old Trafford anche perché i Red Devils non parteciperanno alla prossima Champions League.

Foto: sport.co.uk