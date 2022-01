Dalla Germania: perché Ginter ha rotto con il Mönchengladbach

La separazione tra il difensore centrale tedesco Matthias Ginter e il Borussia Mönchengladbach è ormai cosa nota, come ha riportato lo stesso calciatore attraverso il proprio profilo social. Il motivo della rottura tra le parti, come riportato dalla Bild, risale alla scorsa estate. Il club avrebbe comunicato a Ginter che non disponeva dei fondi economici sufficienti per potergli presentare un’offerta contrattuale adeguata poiché a causa della pandemia si è dovuto affrontare un calo di 50 milioni di euro sulle vendite. A far storcere il naso al giocatore e ai suoi agenti è stato l’ingaggio di Luca Netz dall’Hertha Berlino con un diritto di riscatto di circa 4 milioni di euro che hanno fatto sorgere la domanda: i soldi ci sono o non ci sono?. Eberl, poi, presenta a ottobre a Ginter un’offerta di contratto triennale, ma Ginter è deluso dall’offerta nonostante gli vengano proposti 4 milioni di ingaggio. La goccia che fa traboccare il vaso e offende il difensore è la comunicazione di Eberl agli agenti che la società intende separasi dal giocatore, giunta poco prima di Natale. Pochi giorni dopo, il dirigente e il difensore si parlano al telefono, ma Ginter non comunica al ds del post su Instagram che avrebbe messo poco dopo nel quale saluta definitivamente il club. L’Inter rimane comunque fredda sulla pista che porta a Ginter.

