Dalla Germania: Nkunku vuole lasciare il Chelsea. Il sogno è il Bayern Monaco

04/05/2025 | 10:11:07

Il futuro di Nkunku potrebbe essere lontano dal Chelsea, il calciatore dei Blues, come sottolineato da Sky Sports Germania, avrebbe chiesto la cessione in vista dell’estate. Complice il meno spazio trovato rispetto al passato, l’ex Lipsia gradirebbe il ritorno in Bundesliga, con il Bayern Monaco che resta il suo grande desiderio. Nkunku, infatti, vorrebbe trasferirsi in Germania alla corte dei bavaresi allenati da Vincent Kompany, ma per poter giocare per i tedeschi dovrà prima aspettare il trasferimento di Tel, attualmente in prestito al Tottenham proprio dal Bayern Monaco. Situazione che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane, con Nkunku sempre più lontano da Londra.

FOTO: X Chelsea