Dalla Germania: Milan, accordo con Kone. Manca quello con il Gladbach

Il Milan continua a lavorare per regalare rinforzi a Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Manu Kone ha raggiunto l’accordo con il club rossonero. Adesso, il Milan dovrà raggiungere l’accordo con il Gladbach per la definitiva fumata bianca. Intanto, il calciatore non è stato impiegato la scorsa giornata di campionato con il Bayer Leverkusen perché prossimo al trasferimento.

Foto: Instagram Manu Koné