Dalla Germania: Metzelder rinviato a giudizio per possesso di materiale pedopornografico

Una brutta storia che risale al 2019. L’ex difensore di Dortmund, Real Madrid e Schalke sarebbe entrato in possesso e avrebbe poi diffuso diverse immagini e video a sfondo sessuale, fra le quali anche quelle di minorenni mentre venivano violentati. Stando alle ricostruzioni dei media tedeschi, tra i quali T-online.de., Metzelder avrebbe girato i file in questione a una donna di Amburgo (anche lei indagata). A fine aprile Christoph Metzelder si dovrà presentare in tribunale per rispondere all’accusa di essersi procurato e di aver successivamente inviato materiale pedopornografico.

Foto: Twitter Schalke 04