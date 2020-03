Dalla Germania: Mario Gotze non rinnoverà con il Borussia Dortmund

Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione. Infatti, secondo la Bild, il 27enne tedesco ha rifiutato la proposta di rinnovo del club tedesco e non ha alcuna intenzione di abbassarsi l’attuale stipendio di 10 milioni di Euro a stagione. Gotze, ormai ai margini del progetto di Lucien Favre, che gli preferisce Sancho e Haaland, se ne andrà in estate a parametro zero.

Foto: profilo Twitter personale Mario Gotze