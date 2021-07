Dalla Germania: l’Udinese su Alario

Dalla Germania garantiscono: l’Udinese è sulle tracce di Lucas Alario, attaccante classe 1992 di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Kicker, la società friulana avrebbe individuato la punta argentina per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Gotti. Alario è in Germania dal 2017, con il Leverkusen che pagò 24 milioni di euro al River per assicurarsi le sue prestazioni, ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi può liberarsi a prezzo di saldo.

FOTO: Twitter Alario