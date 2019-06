Franck Ribery ha salutato il Bayern Monaco ma il suo futuro è ancora da decidere. Il francese classe ’83 ha ancora voglia di giocare e dalla Germania riportano un’interessante indiscrezione. Secondo Kicker l’ex bavarese sarebbe nei pensieri del neopromosso Sheffield United. Un’avventura in Premier League sarebbe gradita a Ribery e per i Blades potrebbe essere un gran colpo a parametro zero.

Foto: Bild