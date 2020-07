Dalla Germania: Liverpool e Chelsea sulle tracce di McKennie dello Schalke

Come riportato negli scorsi giorni da Sky Deutschland, il futuro di Weston McKennie, centrocampista statunitense dello Schalke 04, potrebbe essere lontano dalla Bundesliga per trasferirsi in Premier League. Secondo l’emittente tedesca è il Chelsea la squadra interessata al calciatore a stelle e strisce. Nelle ultime ore poi, come riportato da CBS Sport, anche il Liverpool ha mostrato interesse per il classe 98′.

Foto: twitter Schalke