Dalla Germania: l’Herta Berlino chiede 50 milioni per Cunha

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Bild sarebbe alto l’interesse del Paris Saint Germain per il talento Matheus Cunha dell’Herta Berlino. La società transalpina avrebbe già sondato i margini dell’operazione. L’Herta Berlino pretende non meno di 50 milioni di euro. Le pretese eccessive del club tedesco – si continua a leggere sul quotidiano – sarebbero finalizzate a scoraggiare il PSG e rendere possibile la permanenza in squadra del calciatore classe ’99.

Foto: Transfermarkt.it