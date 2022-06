Reduce da un’esperienza in Liga con il Valencia, ma di proprietà dei tedeschi dell’Herta Berlino, Omar Alderete è il nuovo nome per la difesa della Fiorentina, come apprendiamo dal quotidiano tedesco Kicker. La Viola, stando a quanto si legge, sta seguendo con attenzione gli sviluppi riguardanti il futuro del paraguaiano classe ’96.

Foto: Instagram Alderete