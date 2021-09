Dalla Germania: Kostic molla Ramadani e si affida a un nuovo agente

E’ stata un’estate intensa per Filip Kostic. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, era uno degli obiettivi della Lazio fino agli ultimi giorni di calciomercato. La trattativa si è poi bloccata con l’Eintracht Francoforte che ha declinato ogni proposta convincendo la società biancoceleste a puntare con forza su Zaccagni. Deluso da questo mancato approdo in Italia, Kostic espresse già il suo pensiero subito dopo la fine del calciomercato in un messaggio su Instagram: “Alcune persone mi devono delle scuse”. E oggi – come riporta la Bild, il giocatore ha deciso di separarsi dal suo storico procuratore Fali Ramadani.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte