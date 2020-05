Dalla Germania: Karius scartato anche dall’Hertha. Ora il Liverpool…

Sfuma il ritorno di Loris Karius in Germania, almeno per il momento. Il portiere tedesco, che non è stato riscattato dal Besiktas, ha fatto ritorno al Liverpool che nelle ultime settimane lo ha offerto all’Hertha Berlino. Ma dopo attente valutazioni, secondo quanto riporta Kicker, il club tedesco avrebbe respinto la proposta dei Reds. Ora, inevitabilmente, il Liverpool si metterà al lavoro per cercare un altro club al quale girare Karius, che non rientra nei piano di Klopp.

Foto: northenstar