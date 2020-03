Dalla Germania: Karius potrebbe andare all’Hertha Berlino

Loris Karius potrebbe tornare in Germania. Infatti, secondo quanto riporta Sport1, il portiere tedesco del Besiktas non sarà riscattato dal club turco e non troverà spazio nella rosa del Liverpool per la prossima stagione. Di conseguenza, i Reds vorrebbero liberarsene definitivamente. L’opzione più valida sarebbe quella dell’Hertha Berlino, che avrebbe già manifestato il suo interesse. Infatti, la squadra della capitale tedesca ha in rosa Thomas Kraft e Rune Jarstein, i cui contratti scadranno a giugno 2021 e difficilmente saranno entrambi rinnovati.

Foto: ESPN