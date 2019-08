Dalla Germania: il Psg accelera per Guerreiro del Dortmund. Ecco l’offerta

Il Psg è sempre a caccia di un rinforzo per la fascia sinistra. Tra i tanti profili valutati, il nome in cima al taccuino del club francese – secondo quanto rivela la Bild – è quello di Raphael Guerreiro, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il classe 1993 ha ancora un anno di contratto, gli è stato offerto il rinnovo ma lui ha preferito prendere tempo. E nelle ultime ore il Psg ha accelerato i contatti, mettendo sul piatto un’offerta d’ingaggio da circa 8 milioni a stagione.

