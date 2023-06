Dalla Germania: Napoli e Inter mettono gli occhi su Meunier

Thomas Meunier dopo un’annata complicata al Borussia Dortmund, culminata con la perdita del campionato ai danni del Bayern Monaco all’ultima giornata, è pronto a voler fare una nuova avventura. Secondo il quotidiano tedesco BILD, il laterale è in vendita, visto anche lo scarso minutaggio avuto in stagione. Per questo motivo sempre secondo il giornale tedesco, alla porta dell’esterno belga hanno suonato tre squadre, tra cui Inter e Napoli che dovranno contendersi il giocatore con l’Aston Villa.

Foto: Dal profilo Instagram del giocatore