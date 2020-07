Dalla Germania: il Liverpool su Ozan Kabak, su di lui anche il City

Come raccolto dalla Bild, il Liverpool campione d’Inghilterra è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione. Come riportato dal quotidiano tedesco, i Reds sono al lavoro per il giovane difensore turco classe 2000 Ozan Kabak di proprietà dello Schalke 04. Il difensore nato ad Ankara è il primo nome sulla lista del Liverpool che è pronto ad anticipare la concorrenza del Manchester City per prendere il calciatore di Gelsekirchen.

Foto: instagram personale Kabak