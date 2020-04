Dalla Germania: il Lipsia lavora al riscatto di Schick dalla Roma. Le cifre

Il Lipsia apre al riscatto di Patrik Schick. Nonostante l’incertezza delle scorse settimane dovuta all’emergenza Coronavirus, il club tedesco avrebbe deciso di trasformare il prestito dell’attaccante ceco in operazione a titolo definitivo. Lo rende noto il quotidiano Kicker, che svela come il Lipsia abbia deciso di riscattare Schick dalla Roma, versando un corrispettivo di 28 milioni di euro (che diventerebbero 29 in caso di qualificazione dei tedeschi alla prossima Champions) nelle casse della società giallorossa.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia