Dalla Germania: il Leverkusen fa sul serio per Kaio Jorge, stellina del Santos

Il Leverkusen allo scoperto per Kaio Jorge, giovane talento del Santos. Il classe 2002 da tempo è seguito dai top club europei, ma nelle ultime ore – secondo quanto rivelato dai colleghi di Kicker – il Bayer avrebbe mosso i primi passi per il gioiellino brasiliano con la volontà di anticipare la folta concorrenza, soprattutto delle società di Premier League. Ma non solo: nel mirino del Leverkusen ci sarebbe anche Juan Gutierrez, classe 2002 del Danubio.

"O fator casa é muito importante para nós. Todo time prefere jogar ao lado de sua torcida. Mas o Santos é gigante. Jogando dentro de casa ou não, o pensamento sempre é de ganhar" Kaio Jorge lançou a braba: AQUI É SANTOS! ⚪⚫ pic.twitter.com/hnq2LIslVR — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 5, 2020

Foto: Twitter ufficiale Santos