Dalla Germania: il CT Nagelsmann si dimette. La federazione sogna Klopp

03/07/2026 | 09:45:26

In casa Germania rivoluzione tecnica dopo il flop Mondiale. La Nazionale tedesca ha sì migliorato gli ultimi due tornei (è uscita ai gironi), ma stavolta è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Come riporta Sky Sports.De il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha comunicato la volontà di dimettersi dall’incarico dopo un incontro di tre ore e mezza con la propria Federazione. I vertici della federcalcio tedesca (Rudi Voeller è il presidente) sembrano avere ora un’idea chiara, per quanto difficile da concretizzare: Jurgen Klopp come nuovo ct. L’ex tecnico del Liverpool ha un ruolo dirigenziale con RedBull, è legato da un contratto molto oneroso. Ma la federazione proverà a perseguire questo sogno.

Foto: Instagram personale