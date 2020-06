Dalla Germania: il Chelsea sulle tracce di Burki, ma ora il Dortmund prepara il rinnovo

Secondo quanto rivelato dalla Bild, nelle ultime settimane il Chelsea avrebbe mosso i primi passi per Roman Burki, portiere classe ’90 in scadenza tra un anno con il Borussia Dortmund. Un interesse, quello dei Blues, che avrebbe però spinto il club tedesco ad accelerare i contatti per il rinnovo. Al punto che lo stesso Burki ora sarebbe molto vicino alla firma su un quadriennale con i gialloneri.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund