Dalla Germania: il Borussia Dortmund sulle tracce di Ocampos

Il Borussia Dortmund pianifica il futuro e ancora non ha idea di cosa succederà con Jadon Sancho, richiesto da diversi top club europei. Nel cosa in cui dovesse partire l’inglese, il club tedesco andrà cercherà un altro esterno offensivo e, secondo la Bild, la dirigenza giallonera è sulle tracce di Lucas Ocampos. L’argentino, trasferitosi dal Marsiglia al Siviglia durante la scorsa estate per 15 milioni, sta disputando una buona stagione e finora ha siglato 12 reti in 29 presenze. La clausola rescissoria dell’ex Genoa e Milan, però, potrebbe rappresentate un ostacolo poiché ammonta a 70 milioni di euro.

Foto: Marca