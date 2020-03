Dalla Germania: il Borussia Dortmund punta Thomas Meunier per l’estate

Il Borussia Dortmund sta approfittando della pausa forzata per sistemare alcune questioni contrattuali e di mercato. In entrata, sicuramente, l’obiettivo numero uno e Thomas Meunier, terzino belga del Paris Saint-Germain il cui contratto è in scadenza in estate. In questo modo, i tedeschi si preparerebbero all’addio del marocchino Achraf Hakimi che, quasi sicuramente, tornerà al Real Madrid in estate. Come lui, potrebbe andarsene anche Lukasz Piszszek, terzino polacco e vice-capitano, che non ha ancora rinnovato con il BVB.

Foto: Le10Sport