Dalla Germania: il Borussia Dortmund chiude per Julian Ryerson

Il Borussia Dortmund sta per chiudere l’acquisto di Julian Ryerson. La notizia arriva dalla Germania, precisamente da Sport1, secondo cui i gialloneri sono in fase avanzata per acquistare il laterale norvegese dell’Union Berlin. Il venticinquenne, classe ’97, sarà acquistato a titolo definitivo dal Dortmund in virtù della necessità di sostituire l’infortunato Thomas Meunier. Quest’ultimo ai box da ottobre, motivo per il quale è avvenuta l’accelerata. Nelle casse della società di Berlino andranno circa 5 milioni di euro, cifra che corrisponde alla clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore. Le visite mediche sono già in programma per oggi.

Foto: Twitter ufficiale Union Berlin