Dalla Germania: il Bayern vuole anche il fratello di Sané

Il Bayern Monaco ha smentito di aver raggiunto un accordo con il Manchester City per Leroy Sané. Nei giorni scorsi si è infatti vociferato di un trasferimento imminente del tedesco in Bundesliga, ma il club bavarese, con un tweet apparso sul profilo ufficiale, ha smentito: “Le ultime notizie di oggi che vedono Sané pronto ad approdare al Bayern Monaco non corrispondono alla verità”. La trattativa però va avanti e i bavaresi sono sempre speranzosi di condurre in porto la trattativa per l’esterno del City. Intanto, secondo la stampa teutonica, lo stesso Bayern sta seguendo con molta attenzione anche il fratello minore di Sané, Sidi, 16enne attaccante di proprietà dello Schalke.

Foto: The National