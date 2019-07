Dalla Germania: il Bayern piomba sul gioiello Nubel per il dopo Neuer

Il Bayern Monaco lavora al dopo Manuel Neuer, non più certo di una permanenza alla corte di Kovac. Secondo quanto rivela la stampa tedesca, in particolare Sport1, il club bavarese sarebbe piombato con decisione su Alexander Nubel, talentuoso portiere classe 1996 in scadenza nel 2020 con lo Schalke. Una pista da seguire con molta attenzione.

Foto: bayernstrikes.com