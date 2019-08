Dalla Germania: il Bayern non si ferma, a un passo Marc Roca per 40 milioni

Il Bayern Monaco non si ferma e sta per piazzare il settimo colpo della campagna acquisti. Dopo gli arrivi di Pavard, Hernandez, Arp, Perisic, Coutinho e Cuisance, il club bavarese è sul punto di completare l’operazione per Marc Roca. Secondo quanto rivela la stampa tedesca (notizia confermata anche da L’Equipe), il Bayern sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per il centrocampista spagnolo classe ’96 dell’Espanyol, campione d’Europa con l’under 21.

Foto: Marca