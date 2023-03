Dalla Germania: il Bayern Monaco vuole riscattare Cancelo

Il Bayern Monaco vuole riscattare Cancelo, ma a cifre più basse rispetto a quelle pattuite con il Manchester City. Il laterale portoghese è in prestito ai bavaresi, che non hanno nessuna intenzione di usufruire del diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Il club tedesco, come dichiara Sky Sport Germania, vuole trattenere il ventottenne a patto che le pretese economiche del club inglese siano inferiori. Nel frattempo, prova ad inserirsi il Barcellona che è alla ricerca di un calciatore per la fascia destra in vista della prossima stagione.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco