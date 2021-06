Dalla Germania: Goretzka difficilmente rinnoverà con il Bayern Monaco. Tanti top club interessati

Dalla Germania, secondo la testata autorevole SportBild, Leon Goretzka potrebbe avere i giorni contati al Bayern Monaco. Il 26enne centrocampista tedesco, con contratto fino al 30 giugno 2022, non sarebbe stato convinto dall’offerta di rinnovo della squadra bavarese ed è per questo che avrebbe ordinato al suo rappresentante di metterlo sul mercato, con diversi colossi del continente europeo in agguato.

Sulla stessa linea, il portale ‘Sport1’ ha sottolineato che Barça e Real Madrid sarebbero interessati alla firma di Goretzka, un giocatore che era già nel radar del Barça prima di firmare per i tedeschi. Piace anche in Premier e i suoi agenti avrebbero già ricevuto i primi contatti per conoscere la situazione del centrocampista.

Foto: Twitter Bayern Monaco