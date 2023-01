Dalla Germania: Eintracht Francoforte in pressing per Pacho

L’Eintracht Francoforte avrebbe messo nel mirino il difensore colombiano Willian Pacho, classe 2001 in forza al Royal Antwerp. Il ventunenne, arrivato solamente un anno fa in Europa, è un punto fermo della squadra belga che sta provando a resistere all’assalto dei tedeschi. Secondo quanto riferito in Germania da Sport1, la squadra di Francoforte avrebbe ottenuto il sì del calciatore ma resta da convincere il club che milita al terzo posto in Jupiler Pro League. L’Antwerp chiede circa 15 milioni di euro per cedere Pacho, una cifra ritenuta elevata e che l’Eintracht non vorrebbe versare.

Foto: Instagram Royal Antwerp