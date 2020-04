Dalla Germania: Dortmund-Sancho, pronto il rinnovo con adeguamento in caso di no alla Premier

Jadon Sancho è uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di mercato. Il gioiello del Borussia Dortmund, in scadenza nel 2022, è corteggiato da diverse big, pronte a fare follie per strapparlo dalla corte del club giallonero. Ma in queste ultimissime ore direttamente dalla Germania è rimbalzata un’importante indiscrezione: secondo la Bild, il Dortmund avrebbe promesso a Sancho un rinnovo con sensibile aumento dell’ingaggio (fino a 4 milioni all’anno) qualora il classe 2000 dovesse rifiutare le proposte che arrivano dalla Premier League.

Foto: Twitter personale Sancho