Dalla Germania: Dortmund infastidito dai comportamenti di Can

Emre Can dopo la sua avventura in Italia alla Juventus è ora un giocatore del Borussia Dortmund. Secondo quanto raccolto dalla Bild però, il comportamento del tedesco durante questo ritiro starebbe infastidendo il club. Il noto quotidiano spiega come Terzic si sarebbe stancato dei suoi atteggiamenti ritenuti presuntuosi, che avrebbero irritato lo spogliatoio. La società vorrebbe venderlo, ma l’alto ingaggio e il contratto in scadenza solamente nel 2024 complica e non molto la cessione.

Foto: Twitter Dortmund