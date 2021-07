Stando a quanto riporta Sport Bild, Niklas Dorsch, capitano dell’Under 21 tedesca, sarebbe ad un passo dall’Augsburg. Secondo il quotidiano, il giocatore risolverà in queste ore le ultime formalità con il Gent per poi tuffarsi in una nuova avventura con il club di Bundesliga.

Foto: Instagram Dorsch