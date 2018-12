Dalla Germania: Champions League, il piano di Uefa ed Eca per le partite nei weekend

Secondo quanto riportato da SportBild, potrebbe essere possibile in futuro vedere gare di Champions League il sabato e la domenica, mentre i campionati nazionali giocati in mezzo alle settimane. Questo sarebbe il progetto di cui starebbero discutendo il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, e quello del confederazione dei club europei (Eca), Andrea Agnelli. Alla base di questa idea ci sarebbero ragioni commerciali: gli orari di sabato e domenica infatti attirano molti più spettatori di fronte alle televisioni. Se questo piano si dovesse attuare, verrebbero spostate in mezzo alle settimane diverse partite dei campionati nazionali, i quali inoltre ridurrebbero il numeri dei club partecipanti. La Champions invece manterrebbe il format a 32 squadre, ma con 4 gironi da otto per incrementando il numero di match preliminari di ogni squadra da 6 a 14 e di conseguenza anche le entrate. A questo progetto tuttavia la Bundesliga avrebbe già espresso parere negativo.

Foto: logo Champions League