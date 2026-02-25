Dalla Germania: c’è anche l’Inter nella corsa a Goretzka

25/02/2026 | 13:25:50

Leon Goretzka non rinnoverà, a meno di clamorose sorprese, il contratto con il Bayern Monaco in scadenza a giugno. Nella scorsa sessione di gennaio ci aveva provato, senza riuscirci, l’Atletico Madrid visto che l’intenzione del club bavarese era quella di andare avanti fino alla conclusione della stagione senza la certezza (anzi) di un prolungamento. Anche il Milan ha fatto sondaggi, ma secondo la Bild per Goretzka c’è in corsa l’Inter, pur all’interno di una concorrenza molto importante (Arsenal soprattutto, senza dimenticare Bayer Leverkusen e Tottenham).

Foto: X Bayern