Dalla Germania: Borussia, Weigl pronto a partire in prestito. Le pretendenti…

Il futuro di Julian Weigl sarà lontano da Dortmund. Secondo quanto riferisce la Bild, il centrocampista 23enne può lasciare il Borussia con la formula del prestito durante la prossima finestra di mercato. Il classe 1995 ex Monaco 19860 in questa stagione, con Lucien Favre in panchina, ha collezionato soltanto 7 presenze. L’addio, pertanto, appare scontato e le pretendenti non mancano: dal Manchester City al Paris Saint-Germain, ma il BVB non ha intenzione di trattare con altri top club. Per il talento seguito anche da diverse italiane, è molto più probabile una sistemazione in Bundesliga.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund