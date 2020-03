Dalla Germania: Borussia e Lipsia sul gioiello Hlozek dello Sparta Praga

Il Borussia Dortmund, dopo il colpaccio Erling Haaland, intende assicurarsi l’ennesimo giovane di assoluto valore e ha puntato il proprio mirino su Adam Hlozek. Secondo quanto riferisce la Bild, il talento classe 2002 rappresenta il principale obiettivo per la prossima sessione di mercato. L’attaccante ancora 17enne, di proprietà dello Sparta Praga, in questa stagione ha collezionato 5 gol e 8 assist in 26 presenze. Su Hlozek, però, resta vigile anche il Lipsia.