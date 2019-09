Dalla Germania: Borussia Dortmund, mirino puntato su Edouard del Celtic

Il Borussia Dortmund è sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l’Europa. E in questo senso va registrata un’importante indiscrezione proveniente dalla Germania: secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, il club giallonero avrebbe puntato il mirino su Odsonne Edouard, attaccante classe ’98 in forza al Celtic. Le prestazioni del giocatore francese ex Psg (5 gol e 6 assist finora in stagione), stanno impressionando il Dortmund che lo monitora con attenzione in vista di un assalto futuro. Ma per strappare Edouard al Celtic servono circa 40 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Celtic