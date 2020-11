Dalla Germania: Boateng non rinnoverà col Bayern. Upamecano il possibile sostituto

L’indiscrezione è lanciata dalla Bild: secondo l’edizione online del quotidiano tedesco, il consiglio di amministrazione del Bayern Monaco ha deciso di non rinnovare il contratto di Jerome Boateng, in scadenza la prossima estate. Il difensore ha 32 anni e in 9 stagioni con i tedeschi ha vinto 8 Bundesliga e 2 Champions League. Ora sarà libero di trovare una nuova sistemazione.

Il sostituto potrebbe essere Dayot Upamecano, 22enne del Lipsia.

Foto: Bild