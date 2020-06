Dalla Germania: Bayern, si avvicina il rinnovo di Alaba. A fine giugno possibile svolta

Il Bayern Monaco vuole proseguire la campagna rinnovi. Il club bavarese, dopo aver blindato il tecnico Flick, Muller e Neuer, vorrebbe prolungare anche il contratto di un altro giocatore: David Alaba. Lo rende noto Sport Bild, che svela come il Bayern sarebbe sempre più vicino al rinnovo del laterale austriaco, in scadenza nel 2021. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, già a fine mese potrebbe arrivare la svolta nella trattativa tra il Bayern e Alaba, che chiede un ingaggio da circa 15 milioni di euro a stagione.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco