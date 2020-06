Dalla Germania: Bayern-Sané, nuovi contatti. Il City respinge anche l’ultima offerta, ma…

Il Bayern Monaco non molla la presa per Leroy Sané. Dopo i rumors dell’anno scorso e degli ultimi mesi, nonostante le smentite di rito, il club tedesco continua a lavorare per regalare a Flick l’esterno offensivo del Manchester City: come si legge tra le colonne di Sky Sport DE, i bavaresi avrebbero presentato una nuova offerta da 40 milioni di euro per il cartellino del classe 1996 (per il giocatore pronto un importante contratto quinquennale), ricevendo però una risposta negativa da parte del club inglese, che chiede una cifra vicina ai 70 milioni per lasciar partire Sané. C’è ancora distanza, dunque, tra Manchester City e Bayern Monaco ma i tedeschi spingono per cercare la giusta quadratura.

Foto: Twitter ufficiale Premier League