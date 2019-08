Dalla Germania: Bayern, rallentamenti nella trattativa per Roca

Secondo quanto riportato da SportBild, ci sarebbe stata una frenata nella trattativa per il trasferimento di Marc Roca al Bayern Monaco. I tedeschi sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per il centrocampista spagnolo classe ’96 dell’Espanyol, campione d’Europa con l’under 21, ma non sarebbero convinti delle condizioni fisiche del giocatore.

Foto: Marca