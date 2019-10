Dalla Germania: Bayern, per l’attacco fari su Waldschmidt del Friburgo

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Luca Waldschmidt, attaccante tedesco classe 1996, autore di 5 gol in questo avvio di stagione e laureatosi in estate capocannoniere nell’Europeo Under 21 perso in finale contro la Spagna. Waldschmidt è sotto contratto con il Friburgo fino al 2022, sulle sue tracce c’era anche il Benfica, ora il Bayern vuole anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del gioiello teutonico.

Foto Twitter Uefa Under 21