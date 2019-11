Dalla Germania: Bayern, per la panchina c’è in pole Wenger

Il Bayern Monaco intende ripartire dopo la separazione consensuale con Niko Kovac. Oggi i bavaresi sfideranno l’Olympiacos in Champions League con Hans-Dieter Flick nominato tecnico ad interim, ma nelle prossime ore la dirigenza farà di tutto per annunciare il nome del nuovo allenatore. Secondo quanto riferisce la Bild, in questo momento in pole per la panchina c’è Arsene Wenger. Il 70enne francese, fermo dopo la lunghissima esperienza alla guida dell’Arsenal, potrebbe firmare fino al 30 giugno. Per la stagione seguente, invece, l’obiettivo numero uno è Erik Ten Hag dell’Ajax.