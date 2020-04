Dalla Germania: Bayern-Neuer, ora è rottura totale. E il Chelsea è pronto

Sono destinate a separarsi le strade di Manuel Neuer e del Bayern Monaco. Il contratto del portiere classe ’86 con i bavaresi è in scadenza a giugno e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Infatti, secondo quanto rivelato nelle scorse ore da Kicker, le trattative per il prolungamento si sarebbero interrotte in maniera definitiva: il quotidiano tedesco parla di una rottura totale a causa di un forte risentimento del portiere per i continui attacchi ricevuti negli ultimi giorni. Il club avrebbe fatto trapelare notizie relative alle richieste del giocatore, in particolare sullo stipendio di 20 milioni annui. Una somma che in Baviera non sono disposti a corrispondergli. Ecco perché – come già riportato nei giorni scorsi – altre società si sono già mosse per Neuer: su tutte il Chelsea, non convinto da Kepa, pronto ad entrare in azione per lo specialista tedesco.

