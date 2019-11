Dalla Germania: Bayern Monaco, si pensa al ritorno di Pep Guardiola

L’esonero di Niko Kovac sta spingendo il club bavarese a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo il Bild, i dirigenti del Bayern Monaco vorrebbero riportare in Baviera Pep Guardiola. L’attuale allenatore del Manchester City, in scadenza di contratto a giugno 2021, ha già guidato il club tedesco dal 2013 al 2016. In 3 anni ha vinto: 3 campionati, 2 coppe di Germania, un mondiale per club e una Supercoppa europea.

Guten Morgen! Die neue SPORT BILD ist da! Wie immer am Kiosk erhältlich oder gleich hier als ePaper: https://t.co/chqoYjL3BL pic.twitter.com/U5qyOYf5Zn — SPORT BILD (@SPORTBILD) November 13, 2019

Foto: Twitter ufficiale Guardiola