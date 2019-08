Secondo quanto riportato dal quotidiano SportBild, Robert Lewandowski si prepara a rinnovare con il Bayern Monaco. Il prolungamento dovrebbe essere per altre due stagioni, ovvero fino al 2023. La fumata bianca potrebbe arrivare già la prossima settimana. L’attaccante polacco è in Baviera dal 2014 e in totale ha realizzato 194 gol in 245 presenze.

Foto: Twitter Bayern Monaco