Dalla Germania: Bayern, contatti con Ten Hag per la panchina. Ma l’Ajax fa muro

Il Bayern Monaco – tra i vari profili valutati – pensa anche a Erik Ten Hag per la panchina. Secondo i colleghi di Sky Sport Deutschland, infatti, sarebbe l’allenatore dell’Ajax il candidato numero uno per guidare la squadra bavarese dopo l’addio di Niko Kovac. Nelle scorse ore ci sarebbero stati dei contatti tra le parti, ma l’Ajax per il momento fa muro perché non vuole liberare il tecnico olandese a stagione in corso. Occhio, dunque, alle pista che portano a Mourinho, Wenger e Rangnick.

Foto: Twitter ufficiale Ajax